Su fortuna, su marido o sus hijos. Así ha conseguido Marta Ortega una vida discreta y llena de éxitos

Según Financial Times, Marta Ortega es una de las mujeres más poderosas de la industria de la moda y se estima que tiene un patrimonio de 75 millones de euros. Según explica este medio, la presidenta no ejecutiva de Inditex comenzó a amasar su fortuna cuando tenía 17 años e Inditex salió a bolsa en 2001. En aquel momento, Ortega puso a la venta las acciones que poseía y, según Economía Digital, no se sabe qué hizo con lo que recibió por ellas.