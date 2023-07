El ex marido de Patricia Pardo reacciona ante la noticia de Christian Gálvez: "Con la V"

Almudena, a través del podcast 'Lo que tú digas' también ha compartido su opinión acerca de las crisis que se sufren tras una ruptura. "En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar ni decir. Cada uno carga con lo que hace y yo sé cómo he transitado hasta ahora. Y de lo que me tengo que preocupar es de estar yo bien y de cuidarme y recuperarme de algo que no esperaba que me pasara de la manera en que me ha pasado",comenta.