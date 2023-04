Así es Ever Anderson, la espectacular hija de Milla Jovovich que es Wendy en la nueva peli de Peter Pan

Tal vez, así de primeras, el nombre de Ever Anderson no te resulte familiar pero te aseguramos que en muy poco tiempo no dejarás de escucharlo. Con solo 15 años, esta actriz emergente y 'nepo baby' (es hija de la top model Milla Jovovich, con quien comparte estilo y belleza, así como del cineasta Paul W. S. Anderson, responsable de la saga 'Resident Evil') ha saltado a los créditos de una de las películas más esperadas en las plataformas por el público familiar. Se trata del filme de acción real 'Peter Pan & Wendy', que llegará esta primavera a la pantalla de la mano de Disney + (su estreno está programado en la plataforma para el 28 de abril; puedes ver el tráiler en el vídeo a continuación).