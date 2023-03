Evaluna sorprende a Camilo en mitad de un concierto por su cumpleaños

“Ayer fue mi cumpleaños. Y por primera vez lo viví en un escenario, al lado de La Tribu. Creo que me cantaron el cumpleaños 750 veces, y en todas trataba de pensar qué deseos pedir… y era muy difícil… porque lo que tengo, lo que he vivido, lo que he acumulado en el corazón y el espíritu es suficiente. Es más que suficiente. Suficiente. Esa es mi palabra por estos días. Y no terminé pidiendo nada para mí… pero sí un montón de cosas para la gente que amo. Gracias por tanto. Tantísimo. Te amo @evaluna me haces sentir en el pico del Everest pero sin el frío de estar ahí”, ha comentado Camilo junto a un álbum que recoge pequeños momentos del concierto y la fiesta sorpresa que organizó Evaluna sobre el escenario.