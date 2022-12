Elsa Pataky escoge un atrevido escote y cadenas para los premios AACTA

No hay prenda con la que Elsa Pataky no triunfe y, si se trata de un vestido, la actriz sabe perfectamente cómo ha de llevarlo para brillar. Si bien es cierto a que no siempre depende tanto del vestuario como de la actitud, nuestra española más internacional tiene muy claro que una combinación de ambas siempre resulta ganadora y eso mismo es lo que ha demostrado en los premios de la Academia Australiana de Artes del Cine y la Televisión (AACTA).