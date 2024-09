Elsa Pataky abre el álbum de fotos familiar más divertido para felicitar a Chris Hemsworth: "Es casi perfecto"

En declaraciones a E! News en 2015, el actor explicó: "Creo que te hace menos egoísta, porque ya no se trata de ti. No puede serlo. Se trata de otra persona, lo cual es refrescante. Es agradable no pasar todo el tiempo pensando en tus propios problemas y en la basura que hay ahí arriba, y me la paso muy bien haciéndolo. Es lo mejor. Ahora soy un poco más exigente con cuándo y cómo trabajo porque más vale que valga la pena para alejarme de ellos".