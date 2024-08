No imaginamos 'Dune' sin Zendaya, pero esta famosa actriz estuvo a punto de quedarse con el papel

Jenna saltó a la fama hace una década en el papel protagonista de la comedia dramática 'Jane The Virgin', antes de participar en películas como 'Stuck in the Middle', 'You' y 'Yes Day', antes de pasar a proyectos como 'The Fallout', 'Wednesday' y 'Scream'. Actualmente, además, está en plena promoción de 'Beetlejuice Beetlejuice'.