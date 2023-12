Así se grabó la divertida y viral colaboración de la reina Letizia con Gomaespuma

"Me han llamado muchas personas, muchos amigos, impresionantes los mensajes. 300. Ha sido muy bonito, no solo por la aparición de la reina Letizia, que fue maravillosa, sino también el reencuentro y el cariño que hemos recibido. Estoy muy agradecido. Nos conocíamos desde hace muchos años, desde que la reina no era reina. Teníamos buena relación. Ha sido estupenda, muy cercana. Esa imagen que se tiene de persona seria, yo creo que es porque cuando tiene que representar el papel asignado como institución es una cosa y cuando es amiga es otra cosa. Es cercana y natural", explicó Juan Luis Cano.