El detalle más sorprendente sobre Cristinini, la presentadora y 'streamer' de la que todos hablan

Basta con echar un vistazo a su cuenta de Instagram para descubrir algunas de las pasiones y hobbies de Cristinini. Pero también para darse cuenta del hermetismo con el que lleva su vida privada. De hecho, se desconoce si tiene pareja o no. De lo que no se ha podido librar es de las críticas, especialmente de haters que han mostrado grandes dosis de machismo en sus comentarios. Los seguidores más fieles de 'El Grand Prix' no ven con buenos ojos que la streamer sea la encargada de retransmitir los juegos en lugar de Ramón García. Una serie de comentarios negativos a las que la propia streamer dio respuesta en su canal de Twitch alegando que los programas de televisión evolucionaban.