Así son las desconocidas hijas de Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia

Una nueva polémica ha salpicado este fin de semana a la Casa Real, y en concreto a la reina Letizia. Jaime del Burgo, el ex marido de Telma Ortiz, aseguraba en redes sociales que mantuvo un romance con la mujer de Felipe VI, no solo antes de que esta estuviera casada con el entonces príncipe, sino también después, en 2010. Un revuelo que ha puesto en el centro de la noticia, no solo a del Burgo, sino en especial a la hermana de la reina Letizia, con la que se casó en 2012 y se divorció dos años después.