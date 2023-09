Carlos Herrera, operado de un tumor en la cara

Poco a poco el locutor empieza a hacer vida normal. "Ya mastico, pero bueno, tengo esta parte acolchada, como si me hubieran dado un guantazo", ha insistido. La imagen es la de un Herrera que tiene alguna dificultad, como él mismo ha explicado, para mover una parte de la cara, algo a lo que ha restado importancia tomándoselo con humor: "Me ves hablar y se me mueve la mitad. Es muy cómico".