La cantante Adele se ha comprometido con Rich Paul y así nos hemos enterado

Durante un concierto de su gira ‘Adele in Munich’, la cantante dijo a un seguidor: "No puedo casarme contigo, ¡ya estoy comprometida! Pero te lo agradezco, gracias". Este no sería el primer matrimonio para la artista, pues ya estuvo casada con Simon Konecki, de 50 años, desde 2018 hasta 2021, con quien tiene de 11 años, Angelo. ¡Ah! Además, Adele ha confesado recientemente que le gustaría tener otro bebé y que, como ya tiene un niño, le gustaría una niña.