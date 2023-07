Así ha cambiado una de las parejas más recordadas de Friends

Durante las primeras temporadas, hubo una pareja que es, quizás, una de las más recordadas de la ‘sitcom’ (con permiso de las principales). Y sí, estamos hablando de Carol y Susan. Todos recordamos el momento en el que a Ross le deja su mujer (Carol) por su nueva amiga del gimnasio (Susan), convirtiéndose en una de las primeras parejas LGTBI de la historia de la televisión. Y es que, una de las mayores críticas que se hace a ‘Friends’ es que, desde el punto de vista actual, la serie era muy poco inclusiva. Sin embargo, los personajes interpretados por Jane Sibbett y Jessica Hecht normalizaron el hecho de que en ‘prime time’ apareciera, con total naturalidad, una relación lésbica. De hecho, en una entrevista con un medio británico, ambas explicaban orgullosas que fueron «las primeras que protagonizamos una boda lésbica en televisión», alegando que ‘Friends’ fue «la primera serie que mostraba a dos mujeres casándose», algo que, según confiesa la actriz no fue muy bien visto en ciertas zonas ya que «en algunos países y en varias partes de Estados Unidos censuraron la escena». Se refieren al capítulo ‘The One With The Lesbian Wedding’, emitido en 1996. Esto le valió más de un premio y fue, precisamente, mientras recogían uno de ellos cuando se dieron cuenta del impacto que había tenido esta trama entre el público homosexual: «Recuerdo que en la gala de los premios GLAAD se nos acercó un hombre y nos contó que, si él siendo joven hubiera tenido a Carol y Susan como modelos, posiblemente no habría intentado suicidarse varias veces. Nos impresionó mucho», afirma Jane.