El cambio de look de Reese Witherspoon con efecto rejuvenecedor

Eso sí, antes de echar mano de la tijera, es importante que tengas en cuenta que no favorece a todos los rostros y que, además, hay de muchos tipos. El más universal, es decir, el que mejor sienta a casi todas, es el ‘cortina’. Se caracteriza porque no es nada tupido, suele estar abierto en el centro y es ligeramente más largo en la zona de los laterales, de tal manera, que el rostro queda enmarcado. Esta es, sin duda, la mejor opción si nunca has llevado flequillo antes y, además, es de lo más versátil porque puedes llevarlo, incluso, a un lado. Si quieres hacerte el corte de Witherspoon, tienes que tener en cuenta que está especialmente indicado para aquellas que tengan las facciones alargadas y la silueta ovalada. Un consejo: sea cual sea por el que te decidas, te recomendamos que el largo quede siempre por debajo de la ceja.