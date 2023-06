El impresionante cambio físico de Natalia Rodríguez, concursante de Operación Triunfo 1

Además, ha encontrado en las redes sociales el medio para mantener el contacto con sus fans. A través de ellas, la cantante anuncia sus nuevos trabajos, muestra el ‘backstage’ de sus conciertos, así como su día a día y, por supuesto, sus espectaculares looks creados por ella misma. Y es que a sus 40 años luce espectacular, tiene un gusto por la moda fantástico y parece que los años no pasan por ella, porque físicamente no ha cambiado nada. Su belleza innata, su melena rubia, su sonrisa, su energía y su carisma sigue conquistando a sus fans día tras día.