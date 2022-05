El radical cambio de look de Brooklyn Beckham que se ha hecho por amor

El reciente enlace de Beckham y Nicola Peltz ha quedado grabado (literalmente) en el pelo del hijo del exfutbolista.

Tamara Conde

Sin ninguna duda, una de las bodas del año ha sido la de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Han pasado casi dos meses de su enlace, que se celebró el pasado 10 de abril en la mansión de los Beckham en Palm Beach, con una infinita lista de invitados y con un vestido de novia que era una auténtica obra de arte.

Y aunque han tenido que posponer la luna de miel, han querido seguir celebrando su amor por todo lo alto. Para ello, no solo ha bastado con las instantáneas en las que se les ve tan felices, sino que el hijo de Victoria y David Beckham ha decidido hacerse un radical cambio de look grabando en la parte posterior de su cabeza la frase 'just married' (recién casados), que suele ponerse como tradición en el coche en el que se van los novios tras la ceremonia. Con tintes en tonalidades rojas y naranjas, Brooklyn Beckham ha arriesgado y ha conseguido un resultado completamente impactante. ¡Este ha sido!

Y aunque este cambio pueda parecer una auténtica locura, el marido de la actriz y modelo Nicola Peltz, no se ha puesto en manos de cualquiera para hacerlo, sino que ha contado con la ayuda del profesional Daniel Moon, peluquero y estilista de 'celebrities' e 'influencers' en Los Ángeles y un verdadero artista. Y es que no es la primera vez que la pareja cuenta con él para lucir el mejor peinado, en la propia boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, el artista se encargó (una vez más) de que la novia luciera un rubio perfecto.

Está claro que la pareja está pasando por el momento más romántico de la relación, con aún resaca emocional del enlace. Y eso podemos verlo muy reflejado en las publicaciones que sube el mayor de los Beckham a su perfil de Instagram.

"El día que me casé con mi mejor amiga", así de tierno y romántico se ha mostrado el modelo en su último 'post' en el que rememoraba el día más especial de su vida, con fotos de lo más conmovedoras. La pareja ha mostrado también públicamente y con mucho orgullo sus respectivos anillos de compromiso en los eventos más importantes como la Gala MET y en sus primeros viajes oficialmente como matrimonio.