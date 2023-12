Bradley Cooper presume de hija: la primera alfombra roja de la pequeña Lea (y su debut como actriz)

Hay alfombras rojas que pasan a la historia ya sea por los looks que pasan por ella, sus invitados o el momento en el que se celebran. Para Bradley Cooper, la 'premiere' celebrada anoche de 'Maestro', la película que dirige y protagoniza y que se estrena en Netflix el próximo 20 de diciembre, será una de esas que nunca olvidará. Y no solo por el papel que él mismo asume como protagonista de la cinta en la que se mete en la piel del legendario Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense, sino también por una acompañante de lo más especial. Y no, no hablamos de Lady Gaga.