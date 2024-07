¿Por qué Bradley Cooper y Gigi Hadid son la pareja más inesperada y feliz de Hollywood?

Desde entonces la relación entre la estrella de Hollywood y la súper modelo (¡qué tandem tan poco original, ¿verdad?), ha seguido a ritmo lento, como dicen que hay que cocer las relaciones, sobre todo las más inesperadas y con menos posibilidades de triunfar. Y esto no lo decimos nosotras sino la mayoría de los medios de comunicación que no daban un duro por el romance entre Bradley Cooper y Gigi Hadid y que, cuando ha pasado más de un año y medio, se preguntan cómo es posible que la célebre pareja siga tan feliz y enamorada sin que nada ni nadie lo haya impedido. Por no hablar de quienes les critican por su diferencia de edad: ella tiene 29 años y él 49.