La rocambolesca boda de Marta Luisa de Noruega con un chamán

Según informan varios medios, las tres hijas de Marta Luisa de Noruega se muestran felices con la decisión de su madre desde que se comprometió en el 2022. "Estoy tan feliz de anunciar que estoy comprometida con el chamán Durek, el que hace latir mi corazón, el que me ve y me considera mi potencial más alto, que me hace reír y con quien puedo ser vulnerable", confesó entonces.