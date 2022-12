Nada nuevo bajo el sol: por qué los fans de Ashley Graham siempre tienen que defender a la modelo

Como viene siendo habitual ante este tipo de ataques, que no cesan a pesar de que en teoría nuestra mentalidad ha ido evolucionando con el tiempo, no han sido pocos los seguidores de la modelo y madre de tres hijos los que han salido en su defensa. No obstante, ella misma también ha hablado por sí misma con una respuesta a la altura. "Pon este tuit junto a una imagen de ti misma en la que estés llevando 'el movimiento a favor de la obesidad' demasiado lejos. Empiezo yo", ha escrito en un 'post' en el que ha incluido una imagen suya con un minivestido metalizado y amplias aberturas.