Ashley Benson muestra las secuelas físicas de una mala salud mental

"Esto es real, me hace sentir menos sola", "eso también me pasa a mí" y "gracias por compartirlo" son solo algunos de los comentarios que se han multiplicado en esta publicación, en la que la estrella también ha expresado qué le lleva a esas situaciones de asfixia emocional. "Me siendo abrumada tan fácilmente. Mi ansiedad se arrastra dentro de mí, me dificulta respirar", ha comentado Benson, que comenzó su carrera como actriz hace ya 18 años gracias a la serie de la NBC 'Days of Our Lives'.