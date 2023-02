De cuando Ariana Grande se intentó tatuar en japonés el título de su último 'single'... y la lió parda

Pocas horas después de, supuestamente, tatuarse en la palma de su mano el título de la canción en japonés, Ari subió una imagen en Instagram (ahora ya eliminada) para compartir su felicidad con sus seguidores y fueron ellos quienes se dieron cuenta de la garrafal metedura de pata: en realidad, el 'tattoo' no ponía '7 Rings' como ella esperaba, sino "shichirin", un tipo de barbacoa de carbón japonesa muy pequeña. Obviamente, las redes han estallado en carcajadas con este error que, siendo sinceros, podría ocurrirle a cualquiera que se haga un tatuaje en un idioma o con un alfabeto que no domine. ¿La diferencia? Que el resto de los mortales no tenemos fans de todo el mundo, por lo que probablemente nadie se daría cuenta del fallo jamás y viviríamos felices con una palabra al azar tatuada en nuestro cuerpo. Problemillas de ser una estrella mundialmente famosa.