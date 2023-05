El aplaudido discurso de Kate Winslet en los BAFTA junto a su hija Mia Threapleton

“A la gente que está en el poder y a la gente que puede hacer cambios: por favor, penalizad el contenido dañino. Por favor, erradicad el contenido dañino. No lo queremos. Queremos recuperar a nuestros hijos. No queremos que nos desvelen los miedos por la salud mental de nuestros hijos. Y para cualquier joven que esté escuchando, que sienta que está atrapado en un mundo que no es sano, por favor, pedid ayuda. No hay vergüenza ninguna en admitir que se necesita apoyo, está ahí, simplemente pedidla. Muchas gracias”, ha terminado diciendo la actriz de 47 años arrancando los aplausos de los presentes.