Adiós a Annie Wersching, la reconocible voz del videojuego 'The Last Of Us'

La coincidencia y el destino ha querido que en pleno éxito absoluto de la serie 'The Last Of Us', cuyos primeros episodios se pueden ver actualmente en HBO Max, quien fuera una de sus protagonistas de la obra original, el videojuego, haya fallecido. Hablamos de la actriz norteamericana Annie Werching, que ha muerto a los 45 años de edad como consecuencia de un cáncer que le diagnosticaron en 2020. La que fuera actriz de doblaje de Tess en este título del título desarrollado por Naughty Boy ha dejado "un agujero cavernoso en el alma" de su familia, según ha expresado su marido, el también actor Stephen Full.