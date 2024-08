Ana Peleteiro: “Creo que darse caprichos y tener una buena relación con la comida es necesario”

Las jornadas de esta atleta de 28 años se dividen entre entrenamiento, pasar el máximo tiempo posible con su hija, Lúa, que el próximo mes de diciembre cumplirá dos años, y descansar. Y es que asegura que dormir bien es vital para recuperarse, y necesita un mínimo de 8 horas diarias: “Lo que suelo dormir para estar a tope para las competiciones y el día a día, es un mínimo de ocho horas, si no duermo ese tiempo, suelo notar la fatiga y no me siento al 100% recuperada”, comenta Ana.