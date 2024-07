Así termina el juicio penal de Alec Baldwin por homicidio involuntario en el set de rodaje de 'Rust'

El actor de 'Married to the Mob', de 66 años, no pudo contener las lágrimas ante la decisión, que se produjo horas después de que la jueza detuviera drásticamente el procedimiento tras escuchar el argumento de su equipo legal de que los fiscales habían ocultado pruebas. Alec se enfrentaba el viernes a su tercer día de juicio ante un jurado de Nuevo México cuando se produjo la sorprendente noticia.