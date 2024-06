La infanta Sofía sigue sorprendiendo: un chaleco con abertura (y lentejuelas) para la visita a las Colecciones Reales

Pues bien, la ocasión junto a su hermana en este acto oficial, requería cambiar el 'look' y sorprender con una nueva opción más apropiada para la visita a las Colecciones Reales. La infanta ha optado por cambiar el color azul marino por un blanco radiante: pantalones anchos de corte recto color blanco que nos recuerda a que es el 'must have' de la reina Letizia.