Cher gana su batalla judicial contra la viuda de su exmarido: este es el dineral que recibirá por sus derechos de autor

La estrella de la música nunca debería haber dejado de recibir las sumas derivadas de sus derechos de autor y, por tanto, se le deben 418.000 dólares. Como parte de su acuerdo de divorcio con Sonny Bono, firmado en 1978, las partes se comprometieron a repartirse al cincuenta por ciento todos los ingresos relativos a su carrera conjunta. Entre los éxitos de la pareja se encuentran temas tan populares como 'I Got You Babe' y 'The Beat Goes On'.