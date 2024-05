El estilo dandy y monocromado de Elena Ochoa y Norman Foster en Madrid

La psicóloga ha desplegado dinamismo, audacia y un aire 'arty' al combinar esmeralda y verde huevo de pato, una fórmula que proporciona estructura a un outfit y estiliza. Su look estaba compuesto por top de cuello redondo que terminaba en una fila de flecos tipo borla, y que ella ha ajustado con un cinturón marrón para afinar cintura, y pantalón recto a juego. Una blazer verde-azulada y unas modernas gafas de sol de pasta redonda en color caramelo han sido los elementos con los que la expresentadora ha firmado un look de 10 y, también, singular. Por supuesto, esta vez no han faltado unos grandes pendientes florales, el accesorio favorito de Elena Ochoa, en un color pistacho para elevar el resto de este estilismo elegante pero no apto para las amantes de la discreción más estricta.