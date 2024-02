Pepón Nieto, destrozado por la muerte de su hermano pequeño

"Ayer [por el martes] falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Que dolor y que impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería. Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado", comienzaba junto a un retrato de su hermano.