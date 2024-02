Así vive y así es la casa de la actriz Brigitte Nielsen en España

Con un inglés contundente y simpático, Brigitte Nielson habló un poco de todo: de su maternidad con 54 años, que logró tras un duro proceso de diez ("He tenido que someterme a muchas pruebas e ir muchas veces al médico) que le ha hecho muy feliz; de los reproches que le han dedicado sus otros cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 28 a los 39 y que tuvo en una época en la que no tenía mucha idea de ser madre, y a quienes no siempre acudía a sus funciones de teatro del colegio por trabajo. También, cómo se enamoró como una chiquilla del productor italiano Mattia Dessi, quince años menor que ella, en cuanto le vio en un restaurante en Lugano (Suiza) en 2004, y cómo han mantenido desde entonces su relación como pareja y padres de la pequeña Frida. O cómo hace poco, aproximadamente el pasado verano, decidieron cambiar su domicilio habitual en Los Ángeles por Marbella, en Málaga. Y en España está encantada.