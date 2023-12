Cécilia Taieb y la autenticidad por bandera

Trabajé varios años en servicios (Grupo Page) y los últimos ocho en una farmacéutica (AstraZeneca): siempre me ha interesado salir de mi zona de confort y cambiar de sectores. Me gusta sufrir (risas). Y entender y aprender cosas nuevas, porque cuando las cosas se me hacen fáciles, me aburro. Y eso que trabajando en farma, en oncología y cardio, el objetivo es brutal, sabes por qué te levantas cada mañana y ha sido un privilegio. Pero cuando me llamó un cazata lentos y me habló de una marca nueva que estaba montando SEAT, como apasionada de los coches que soy, tuve que escucharle. ¿Cuántas veces en la vida te pueden ofrecer lanzar una marca tan alucinante como CUPRA y trabajar para una empresa tan icónica como SEAT? Quizá fue una decisión un poco egoísta, pero creí que había llegado el momento.