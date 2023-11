Úrsula Corberó se declara como nunca a Chino Darín al recoger su primer Premio Ondas

“Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida. Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo con uno mismo”, ha asegurado antes de dirigirse a las autoridades presentes y lanzar un poderoso mensaje. “A las personas de ahí arriba que tomáis las decisiones por favor hablad y entendeos, es posible hacerlo sin un enfrentamiento. Por favor, no más guerras, querámonos y respetémonos.”