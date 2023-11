Adele anuncia de la forma más sorprendente que se ha casado

Adele se ha casado y lo hemos podido conocer de la forma más insospechada. La cantante de 'Easy on me' lo ha revelado espontáneamente cuando acudía de público a la grabación del programa de humor de Alan Carr en Los Ángeles. Ha sido gracias al testimonio de varias personas que se encontraban en el patio de butacas, según recogen The Daily Mail y otros medios, la razón por la que sabemos que en un momento del show, y cuando el conductor del programa preguntó en alto si alguien se había casado recientemente, cuando la artista contestó públicamente que ella.