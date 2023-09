Rocío Jurado 79 años | El motivo por el que unos ancianos pintan la fachada de la casa de Rocío Jurado el día de su cumpleaños

El fervor de los autores del grafiti por mostrar su apoyo público a Rocío Carrasco se ha visto reflejado con una pintada más con grandes letras donde se podía leer: "Rocío, yo sí te creo", un grito que ya se popularizó co el estreno de la producción que nos dejó frases de la aludida como "He tenido mis hijos muertos en vida", "No podía hablar", "He tocado fondo", y relatos escalofriantes de presuntos malos tratos ("Le dije: "Procura que cuando llegue abajo me haya matado", explicó que le espetó a Antonio David cuando este le sacó medio cuerpo por la ventana).