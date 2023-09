Las primeras palabras de Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, tras su ingreso médico

"Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con 8 o con 9 años cuando comencé a verme mal en el espejo (...) Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores", se sinceró..