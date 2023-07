Muere de forma repentina Marta Chávarri, madre de Álvaro Falcó y ex de Alberto Cortina

Todavía protagonizaría uno de los episodios más recordados del momento: la foto que la revista Interviú publicó en 1989 (ella aparecía sentada con una copa en la mano en una discoteca). Fueron necesarias algunas ampliaciones para que la publicación compartiera el hallazgo del que se habló durante días: la novia de Alberto Cortina (aún no se habían dado el "sí, quiero", lo harían en 1991) llevaba panties transparentes y, debajo de estos, nada. Es decir, no llevaba ropa interior, algo que explicó a la sociedad boquiabierta del momento por qué las prendas que llevaba no lucían marcas inoportunas. Aquello fue una locura.