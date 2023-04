Desvelan el cociente intelectual de Shakira

Seguro que has escuchado alguna vez que Shakira posee un cociente intelectual (CI) muy alto e, incluso, que es superdotada, ya que es una información que cada cierto tiempo circula por las redes. Sin embargo, hasta ahora no habíamos tenido conocimiento de datos que verificaran esta teoría. Lo cierto es que la artista de 'Te felicito', que ha demostrado una habilidad sin precedentes para componer zascas musicales con muchísima gracia y talento (al margen de que se apruebe o no este tiroteo de 'beef' que Gerard Piqué ha acusado), ha sido capaz también de construir una carrera duradera y exitosa en el mundo de la música, algo extremadamente difícil.