Joana Sanz deja a Dani Alves por carta, llena de dolor

"... Tan humana que a pesar del daño que me han causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando pero de otro forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma".