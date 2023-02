Jennifer Lopez, explosiva en sujetador y cárdigan para anticipar la primavera

Jennifer Lopez ha comenzado 2023 por todo lo alto. Tras estrenar la película 'Una boda explosiva', prepara el lanzamiento de su nuevo disco —que lanzará, previsiblemente, en los próximos meses, y que será la continuación de 'This is me... then', el álbum que lanzo hace dos décadas—. Además, sus imágenes con Ben Affleck despiden romanticismo, su nombre bautiza los cortes de pelo más estilosos (¿has oído hablar del 'corte mariposa estilo JLo'?) y sigue siendo una de las 'celebs' más atractivas y cotizadas por las marcas, como acaba de demostrar con la última foto que ha compartido en su perfil social.