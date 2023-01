Xisca Perelló se desmorona ante la eliminatoria de Rafa Nadal en Australia

Más tarde, visiblemente afectado, el manacorí expresaba en una rueda de prensa cómo se sentía y qué había ocurrido. "No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo", indicó, intranquilo por esa nueva lesión que esperaba que "no sea nada grave" ni algo que le aleje mucho tiempo de las pistas. Y que ocurre después de un año 2022 difícil para el deportista a causa de una rotura en el recto abdominal que le obligó a retirarse de Wimbledon y renunciar al Masters 1.000 de Canadá y al US Open.