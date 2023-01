El discurso de Jennifer Coolidge que todos deberíamos escuchar: "Nada se acaba hasta que te mueres"

"Tenía grandes sueños y expectativas cuando era más joven, y lo que ocurrió es que se esfumaron con la vida. Pensaba que iba a ser reina de Mónaco aunque alguien ya lo había hecho. Pero tenía estas ideas gigantes. Y entonces te haces mayor y todo se va a la mierda. Y, Mike White, tú me diste esperanza. Me has dado un nuevo comienzo. Incluso si este es el final, porque sí que me mataste, pero incluso si este es el final, has cambiado mi vida en un millón de formas diferentes (...). ¡Nunca me han invitado a una fiesta en mi barrio, y ahora todos me invitan!", dijo la intérprete hace unos días cuando recogió un Globo de Oro por su papel en la exitosa ficción de HBO Max, la cual está incluida en nuestra lista de series favoritas del 2022 para la redacción de Woman.