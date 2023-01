Inma Cuesta anuncia que está embarazada de su segundo hijo

No es habitual que comunique información en este sentido, hasta el punto de que no se conoce ni siquiera el nombre de su primera hija, ni tampoco posa o comparte publicaciones en redes sociales con su pareja, de quien no sabemos más que las bonitas palabras que le dedicó en el 2021: "A mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más", dijo al ser homenajeada por su trayectoria durante el Festival de cine de Alicante.