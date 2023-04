Estos son los trucos que te ayudarán a preparar tu escote para el buen tiempo

En el mundo de la belleza hay algunas frases que los expertos no se cansan de repetir. Que es el escote es el gran olvidado de la rutina diaria es una de ellas. Y tienen razones de sobra para hacerlo. "A menudo me encuentro con clientas que, a pesar de tener la cara muy cuidada, presentan un escote ya muy deteriorado", nos cuenta Natividad Lorenzo, especialista en protocolos estéticos y directora del centro que lleva su nombre. Granitos, arrugas, manchas, falta de firmeza... Esta zona de nuestro cuerpo suele ser el reflejo de nuestros (peores) hábitos. Además, su fisiología no ayuda precisamente a mantenerlo en forma. "La piel ahí es muy fina y tiene una gran tendencia a la deshidratación", afirma Lorenzo. Si a eso sumamos que en el escote no tenemos compartimentos grasos y que es una parte de nuestro cuerpo que exponemos durante casi todo el año, la mezcla es explosiva.