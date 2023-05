Tu madre y tu abuela tenían razón: 5 consejos de belleza de la 'vieja escuela' que funcionan

Los productos que vamos a utilizar son el pintalabios (rojo) y los polvos de talco. Si has prestado atención a los truquillos que se usaban en tu casa seguro que ya sabes de qué te estamos hablando: el pintalabios podemos emplearlo no solo para dar color a la boca sino también a las mejillas a modo de colorete; por su parte, el truco de los polvos de talco es un poco menos recomendable, aunque se puede usar para emergencias en las que no tengas un champú en seco a mano y necesites espaciar los lavados. Simplemente consiste en aplicar los polvos sobre la raíz del pelo cuando ya está sucio para que éstos absorban el exceso de grasa que ha producido nuestro cuero cabelludo y poder lucir una melena como recién lavada al instante.