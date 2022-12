Nunca más volverás a tener las puntas abiertas con este trucazo que hace que el pelo vuelva a estar sano y suave

Si tienes el pelo largo y tus puntas no están pasando por su mejor momento, esto te interesa. Y es que, aunque ya sepamos que cuando la punta está muy estropeada la única solución viable es cortar por lo sano, sí que podemos hacer algo para evitar que los largos se dañen y las temidas puntas abiertas hagan su aparición. Lo primero que has de saber es que es un problema que nos afecta a todas las personas con el pelo largo, porque al lavarlo con frecuencia, el cabello se reseca. ¿La razón? El agua y el champú, estresan el cabello, y por eso los expertos recomiendan no lavarse el pelo todos los días, sino unas dos veces por semana.