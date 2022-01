El truco infalible para que el perfume te dure mucho más tiempo

¿Al rato de echarte perfume ya no puedes olerlo? Te damos una solución sorprendente pero muy eficaz para disfrutar de tu fragancia favorita durante el mayor tiempo posible.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Un problema muy común para muchas de nosotras es el de que por mucho que cambiemos de perfume y usemos firmas de calidad, al cabo de un tiempo su olor acaba desapareciendo. Así, mientras disfrutamos oliendo el aroma floral, afrutado, almizclado o amaderado de nuestro perfume favorito por la mañana nada más aplicarlo, es raro que podamos seguir oliendo sus notas de salida, corazón y de fondo al cabo de unas horas. Pero no te preocupes, un nuevo hack de belleza que está haciendo furor en TikTok nos permite dar a todos nuestros perfumes (ya sean brumas, colonias o perfumes) más poder de permanencia.

En un vídeo publicado en la red social, Erin Dugan Jurchak reveló su sencilla técnica para evitar que el olor de su perfume se disipe demasiado rápido: aplicar un poco de vaselina sobre su piel antes de rociar su perfume. Aunque en el vídeo sólo se ve cómo se aplica la vaselina en las muñecas, explica que también se puede poner en los pliegues del codo, en el cuello o detrás de las orejas antes de aplicar el perfume.

Poner vaselina antes del perfume: ¿por qué funciona?

La vaselina no actúa tanto sobre el perfume que llevas como sobre tu piel. ¿El motivo? La piel seca no aguanta bien el perfume. Por eso, si le damos un extra de hidratación a la zona antes de aplicar nuestra fragancia, estaremos aumentando inmediatamente su tiempo de permanencia. Nuestro consejo, es que no te limites a utilizar vaselina en esas zonas, sino que actúes en el origen del problema, reponiendo la humedad y la hidratación de la piel para que pueda retener mejor la fragancia. O lo que es lo mismo, que no olvides nunca aplicar tu hidratante corporal en las zonas en las que normalmente aplicamos el perfume.

¿Y si no quiero usar vaselina?

Si no te hace mucha gracia eso de aplicar vaselina en las distintas zonas de tu cuerpo, puedes conseguir el mismo efecto aplicando una crema nutritiva que esté especialmente formulada para usarse en el cuerpo, no como la vaselina, que por lo general se utiliza en los labios y en la zona de la nariz cuando la tenemos irritada. Te aconsejamos que elijas un producto neutro (sin perfume) para que su olor no interfiera con el de tu perfume.