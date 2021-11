Los tres mejores regalos para estas Fiestas están en Rituals. Palabrita.

Se acerca ese momento del año tan esperado por la redacción de Woman: ya están aquí los cofres de Navidad de Rituals. Y parecía imposible pero se han superado. Mira, mira...

Woman.es para Rituals

Hacer y recibir regalos no deja de ser un gesto de amor que, una Navidad tras otra, nos chifla llevar a cabo. Y, por qué no decirlo también, a veces nos cuesta un pelín por miedo a no acertar. Y es que para gustos colores (y olores). Ese problema queda resuelto con las mil opciones que Rituals pone a nuestra disposición en estas fechas señaladas y también durante todo el año.

Nada mejor que demostrar a esa persona lo especial que es con un obsequio que seguro dejará huella. Y es que nos gustan todos sus productos; desde las velas aromáticas hasta los ambientadores de coche (sí, ahora tus fragancias Rituals puedes llevarlas también en el vehículo).

Si nos lees, ya sabes que las chicas Woman somos muy muy fans de la marca Rituals. Por eso esperamos con ganas el momento del año en el que presentan sus cofres regalo de Navidad. Y, ¡sorpresa! YA ESTÁN AQUÍ. Este año, además, fieles a su compromiso con la sostenibilidad, las cajas están hechas completamente de papel FSC y plástico reciclado. Otro puntazo a favor de elegirlas.

Las opciones de cofre regalo que propone Rituals son un montón y además se adaptan a todos los presupuestos. En Woman hemos elegido nuestras favoritas. Descúbrelas:

The Ritual of Ayurveda mediano

Equilibrio y bienestar interior y exterior con rosa india, aceite de almendras dulces y otros ingredientes propios de esta filosofía milenaria india. El cofre 'The Ritual of Ayurveda' incluye un gel de ducha en espuma tamaño grande, un exfoliante, una crema corporal y una vela. Todo por solo 34,90 €.

The Ritual of Sakura mediano

La ceremonia del Hanami de Japón, en la que se celebra la fugacidad de la bella flor del cerezo, concentrada en una caja de lujo que incluye un gel de ducha en espuma tamaño grande, un exfoliante, una crema corporal y una vela. Productos absolutamente exquisitos elaborados con notas de flor de cerezo y leche de arroz. ¿Su precio? 34,90 €.

The Ritual of Mehr mediano

Un maravilloso cofre que incluye productos para el cuerpo y el hogar con ingredientes revitalizantes. Notas de naranja dulce y madera de cedro para lograr vitalidad cítrica, fresca, luminosa… Por solo 34,90 €, incluye un gel de ducha en espuma tamaño grande, un exfoliante, una crema corporal y un perfume para el hogar. Ideal para dejar la casa con un aroma fresco y renovado.