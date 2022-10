Si quieres tener unas pestañas más largas y una mirada de infarto, estos trucos y consejos te interesan

¿Cansada de tener unas pestañas cortas o casi imperceptibles? ¿Ninguna máscara de pestañas parece convencerte del todo? No te preocupes, porque en este artículo encontrarás consejos prácticos y algunos secretos de belleza para conseguir unas pestañas de infarto.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Las pestañas son una parte muy importante de nuestro rostro, ya que junto con las cejas, dan dimensión a la mirada. Pero no todas las personas tienen la suerte de nacer con unas pestañas tupidas, largas y rizadas de manera natural, y si las tuyas son rubias, cortas o rectas, es posible que tengas la impresión de tener una mirada apagada y sin vida. Así que si quieres dar un impulso extra a tus pestañas, en este artículo encontrarás los mejores tratamientos de belleza y algunos otros trucos útiles para conseguirlo.

Cuidado al desmaquillarte

Antes de pasar a los tratamientos o productos de belleza a utilizar, es importante que sepas que las pestañas son muy delicadas y deben tratarse con cuidado. Al desmaquillarnos, podemos ser demasiado bruscas y romper involuntariamente las pestañas en su longitud. ¿Qué hacemos entonces? Sencillo: desmaquillarnos con cuidado. Si utilizamos un disco de algodón con agua micelar, es importante dar pequeños toques en el ojo para desmaquillarlo y no tirar del disco hacia delante y hacia atrás. De hecho, este movimiento es agresivo para las pestañas y podría dañarlas.

Tratamientos de refuerzo

Hay muchos tratamientos en el mercado para fortalecer y dar volumen a las pestañas, pero para conseguir resultados visibles hay que ser constante y aplicar los productos todos los días. Como resultado, tus pestañas estarán más largas y gruesas, y para conseguirlo solo tendrás que incluir un sérum de crecimiento de pestañas en tu rutina diaria y tener paciencia, pues los cambios empiezan a notarse a partir de los dos meses.

Extensiones de pestañas

Hace unos años estaban en boca de todos y eran el tratamiento 'must-have'. Todavía hoy en día siguen siendo una excelente alternativa profesional para cuando queremos no solo vernos con las pestañas perfectas siempre, sino cuando queremos pasar una temporada sin necesidad de maquillarnos los ojos, ya que las extensiones los 'visten' por completo. También son la opción ideal para un evento en concreto, como una boda, en la que queremos estar perfectas.

Permanente de pestañas

Es uno de los tratamientos de belleza más populares y solicitados del momento. Pero, ¿en qué consiste? Las pestañas naturales se fijan, rizan y alargan para conseguir una mirada más abierta, radiante y bonita. Es un tratamiento estético que siempre debe realizarse en un salón de belleza y el efecto dura entre 6 y 8 semanas. Además del beneficio estético, la permanente de pestañas ayuda a fortalecer la estructura del cabello, ya que se utiliza queratina en el tratamiento.

Máscara de pestañas de calidad (y un truco secreto)

Por último, pero no menos importante, la elección de la máscara de pestañas es clave. A menudo tendemos a pensar que todas son iguales, pero esto no es en absoluto cierto. Hay cepillos que alargan, otros que espesan, otros que curvan las pestañas, etc. Elegir el adecuado puede dar definición a tus ojos.

Un pequeño secreto y una ayuda importante para sacar el máximo partido a tu máscara de pestañas es aplicar primero un primer o prebase, ya que alarga y perfila las pestañas, potenciando el efecto de la máscara que vayas a aplicar después.