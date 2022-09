dermamelan®, creado por la farmacéutica líder en despigmentación mesoestetic®, tiene una duración de cuatro meses y trata las manchas al tiempo que regula la sobreproducción de melanina, inhibiendo y controlando su reaparición a largo plazo

Daniela Pina

La exposición al sol, el paso del tiempo, los cambios hormonales, la predisposición genética, los procesos inflamatorios, algunos medicamentos fotosensibilizantes como anticonceptivos orales o algunos antinflamatorios son algunos de los factores que pueden provocar hiperpigmentación en la piel, es decir, un exceso de producción de melanina (el pigmento natural que da color a la piel, el cabello y los ojos). El resultado visible son manchas oscuras que suelen aparecer en la piel del rostro, cuello, escote y manos –las zonas más expuestas a los rayos del sol–, y la hacen parecer desigual. Un problema que suele ser más común entre las mujeres.

La solución más eficaz para prevenir la aparición de estas manchas cutáneas es evitar la exposición solar y proteger la piel de las radiaciones con la ayuda de cremas fotoprotectoras de factor alto. Sin embargo, una vez aparecen los primeros signos de hiperpigmentación, estos dos remedios solo pueden ayudar a evitar su aumento. Es por ello que, para eliminar estas manchas podemos recurrir a tratamientos médicos que ofrezcan un resultado eficaz y duradero, sin rebote. Para ello es necesario trabajar para eliminar la mancha y, tratar el origen de la misma evitando así que reaparezca. Es así como funciona dermamelan®, una solución del laboratorio farmacéutico español mesoestetic®, referente en cosmética y medicina estética.

Trata las manchas más severas

dermamelan® es un método de despigmentación médico que actúa eliminando eficazmente las manchas de forma progresiva al actuar sobre el pigmento acumulado en la superficie cutánea, así como en la raíz celular del problema. El procedimiento del tratamiento se divide en dos partes. Una primera fase en consulta médica en la que, tras un adecuado diagnóstico, el profesional aplica dos mascarillas de acción despigmentante intensiva. Esta fase inicial no genera molestias ni es necesario un tiempo de reposo. Los efectos ya empiezan a apreciarse, pero como prevención ante la reaparición de las hiperpigmentaciones y para obtener un resultado duradero, es necesaria la segunda fase. Esta consiste en la aplicación diaria, durante cuatro meses de cosmecéuticos complementarios al método principal, con los que se mantiene la acción despigmentante y se intensifica la acción reguladora, para tratar el problema de raíz. Esta segunda parte del tratamiento se lleva a cabo en casa y está enfocada a la regulación de la sobreproducción de melanina, a la inhibición y al control de la reaparición de nuevas manchas. Así, con unos pequeños cambios en la habitual rutina de belleza, los resultados serán extraordinarios, ya que dermamelan® actúa de manera correctiva y reguladora.

Además de tratar las manchas, dermamelan® actúa asimismo como tratamiento antiedad, ya que la renovación de la piel de forma gradual y controlada permite aumentar su calidad y luminosidad, y eliminar arrugas y líneas de expresión.

Eficacia demostrada

La modelo y actriz española Inés Sastre se ha convertido en la principal embajadora de este tratamiento de mesoestetic®, tras realizárselo en 2021. Así, Inés, que afirma haberse sometido a otros tratamientos despigmentantes con anterioridad, explica que, un año después de realizarse dermamelan®, le ha ofrecido resultados espectaculares: “Mis manchas se han atenuado visiblemente. Además, veo mi piel más joven e hidratada”. Además, tal y como comenta la modelo, “otro beneficio añadido de haberme sometido a dermamelan® es que ahora soy súper constante con mi rutina de belleza y me cuido mucho más. Algo que no falta en mi bolso ahora es mesoprotech® melan 130, el protector solar es ahora un elemento indispensable en mi rutina, se ha convertido en mi amigo inseparable. Ahora soy más consciente de la importancia de protegernos del sol, ya que es algo que realmente daña la piel y hace que estas manchas aparezcan”. Además, la actriz española confiesa tener la piel muy bien, a pesar de haber pasado muchas horas al sol durante el verano: “Me he protegido sin parar y es ahora que empieza el invierno cuando no hay que olvidarse, seguir con el tratamiento y jamás olvidarse del protector solar”. Este fue el cambio de Inés Sastre tras el tratamiento y de otras pacientes que han decidido apostar por dermamelan®.

La importancia del mantenimiento

dermamelan® es uno de los tratamientos líderes y más efectivos contra la hiperpigmentación. Sin embargo, no hay que olvidar que es imprescindible el uso constante de fotoprotección específica que evite la repigmentación. Además, en ciertas hiperpigmentaciones más severas y resistentes, como el melasma,es imprescindible mantener una pauta de aplicación en casa a modo de mantenimiento, a criterio del especialista.

